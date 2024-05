Bei Hamburg: Polizei mit eindringlicher Warnung an alle Tierhalter

Ein Kater war in der vergangenen Woche in Nottensdorf (Landkreis Stade) freilaufend unterwegs gewesen. Als er zurück nach Hause kam, verschlechterte sich sein Zustand übers Wochenende plötzlich dramatisch. Als seine Besitzerin ihn zum Tierarzt brachte, war es schon zu spät. Die Polizei warnt nun alle Tierhalter in der Gegend und sucht Zeugen.

Der Tierarzt nahm eine gründliche Untersuchung vor und kam zu dem Schluss, dass der Kater wohl einen Giftköder gefressen hatte. Trotz der Diagnose war das Tier nicht mehr zu retten und musste so leider eingeschläfert werden.

Polizei warnt: Haustiere nicht aus den Augen lassen

Die Polizei warnt nun in dem Gebiet Nottensdorf vor solchen Giftködern und fordert alle Tierbesitzer auf, ihre Lieblinge nicht aus den Augen zu lassen. Bei Anzeichen von Symptomen sei sofort der Tierarzt aufzusuchen, heißt es von der Polizei weiter.

Außerdem werden jetzt mögliche Zeugen gesucht, die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163 828950 zu melden. (nba)