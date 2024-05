Schon wieder Drogen im Hafen entdeckt: Zoll findet Dutzende Kokain-Pakete

Der Hamburger Zoll hat 40 Kilogramm Kokain im Hafen sichergestellt. Die Drogen waren hinter den Wartungsklappen eines Kühlcontainers versteckt.

Wie ein Sprecher des Hauptzollamts Hamburg am Mittwochmorgen mitteilte, wurde das Kokain bereits am Mittwoch vor einer Woche bei einer Kontrolle entdeckt. Aus ermittlungstaktischen Gründen habe man mit der Bekanntgabe noch so lange gewartet.

„Aufgrund der internen Risikoanalyse wurde der in Rede stehende Container zur Kontrolle herausgesucht“, erklärte Pressesprecher Oliver Bachmann. Der Container sei aus Südamerika nach Hamburg transportiert worden. „Gleich nach der Entladung begannen die Zollbeamten mit der Durchsuchung. Im Bereich der Wartungsklappen fanden sie dann 40 Pakete, die sich im Nachgang tatsächlich als Kokainladung herausstellten. Ein Indiz dafür, dass unsere Risikoanalyse erfolgreich ist.“

Die Pakete seien sichergestellt worden. Die weiteren Ermittlungen würde das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg führen.