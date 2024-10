So ziemlich alles illegal: Polizei stoppt Autofahrer – und staunt

Eine einfache Polizeikontrolle auf der A1 hat eine ganze Reihe negativer Folgen für einen 27-Jährigen: Gegen ihn wird nun wegen einer ganzen Reihe an Straftaten ermittelt.

Am Samstagabend hätten die Beamten in Wallenhorst im Landkreis Osnabrück den Kleinwagen des Mannes kontrolliert, der in Richtung Münster unterwegs war, teilte die Polizei mit.

Kein Führerschein, Drogen: Lange Liste an Straftaten

Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer keinen Führerschein hat, außerdem stand er wohl unter Drogeneinfluss. Ferner fanden die Beamten Betäubungsmittel und andere Dinge, die auf Drogenhandel hindeuteten. Damit nicht genug – das Kennzeichen des Wagens war gestohlen.

Damit endete die Fahrt des Mannes, er wurde zur Entnahme einer Blutprobe zu einer Polizeiwache gebracht, wie die Behörde mitteilte. Die Polizei ermittelt gegen den 27-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Handels mit Betäubungsmitteln. Auch wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. (dpa/mp)