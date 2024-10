Nur wenige Meter von einer Kindertagesstätte entfernt raste am Dienstagnachmittag ein Fahranfänger mit seinem 5er-BMW über die Christianstraße in Neumünster. Am Berliner Platz, nur wenige Meter von der Kita Zwergenparadies entfernt, touchierte der junge Fahrer zunächst einen Audi, bevor er in den VW Golf einer Rentnerin krachte. Die eingeklemmte Rentnerin musste aus dem Unfallwrack geschnitten werden. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt längst nicht nur auf der Straße. Bei TikTok sind die Polizisten dem jungen Raser dicht auf den Fersen – aus einem bestimmten Grund.