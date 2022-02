Ein furchtbarer Unfall hat sich am Donnerstag in Moormerland (Landkreis Leer) ereignet: Dort ist am Nachmittag ein fünfjähriges Mädchen nach einem Verkehrsunfall gestorben.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieg das Mädchen um 17.45 Uhr aus einem Auto aus und wollte anschließend die Straße überqueren, um zu seiner Mutter zu gehen.

Moormerland: Fünfjährige stirbt bei Autounfall – Mutter erleidet Schock

Eine 49-jährige Autofahrerin sah das hinter dem geparkten Auto hervorkommende Mädchen erst im letzten Moment. Die Frau konnte nach Polizeiangaben nicht mehr reagieren und erfasste die Fünfjährige mit ihrem Auto.

Das Mädchen starb noch im Krankenwagen. Die 38-jährige Mutter des Kindes und die Unfallfahrerin erlitten einen Schock.