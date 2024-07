Sexuelle Belästigung im Metronom: Unbekannter masturbiert vor junger Frau

Die Bundespolizei fahndet nach einem Mann, der sich am Mittwoch im Metronom nach Lüneburg vor einer Mitreisenden selbst befriedigt hat.

Eine 25-Jährige wurde am Mittwoch im Metronom von Uelzen nach Lüneburg von einem bislang unbekannten Mann sexuell belästigt. Laut Bundespolizei saß die Frau im Türbereich eines Waggons auf ihrem Koffer.

Kurz nach Abfahrt in Uelzen setzte sich der Täter genau gegenüber der Frau auf die Treppe: „Nach einigen Minuten soll der Mann dann sexuelle Handlungen an sich selber vorgenommen haben“, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Sexuelle Belästigung im Metronom: So sieht der Täter aus

Die Frau griff sich ihr Gepäck und setzte sich in einen anderen Waggon und sah den Mann danach nicht wieder. Ob er erst in Lüneburg oder schon vorher ausgestiegen ist, ist laut Bundespolizei unbekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Waffen, Drogen, Überfälle: Jetzt fliegt die Mafia sogar Dealer nach Hamburg ein

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 Meter groß und zwischen Ende 20 und Anfang 30, laut Bundespolizei „südländisch“ mit glatten, schwarzen Haaren und mandelförmigen Augen. Er trug eine graue Hose und eine graue Jacke ohne Kapuze.

Wer zum Hergang der Tat oder zum Täter Angaben machen kann, wird gebeten, die Ermittler der Bundespolizei Bremen unter (0421) 16 299-7777 zu kontaktieren. (josi)