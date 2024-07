Ganz von den Bahamas sind zwei der drei Angeklagten angereist, um in Hamburg und Schleswig-Holstein Geschäfte mit Kokain und Marihuana zu machen. Sogenannte Bunker-Wohnungen in Osdorf, Pinneberg und am Ausschläger Weg waren schon bezugsbereit, als Marlon J. (31) und Tad M. (34) im vergangenen Jahr ihren neuen Job in Deutschland antraten. Der 31-jährige Haupttäter ist laut Anklage Mitglied einer international agierenden Rauschgifthändler-Organisation rund um den Drogenboss Mansour Ismail aus Osdorf. Gemeinsam mit dem dritten Angeklagten, dem Hamburger Muhammed K. (23), wurden die Männer unter anderem wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlicher versuchter Freiheitsberaubung zu langen Haftstrafen verurteilt.