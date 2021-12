Zwei Tote, mindestens eine Verletzte: Die Polizei hat am Dienstagabend bei einem Großeinsatz in Fischerhude im niedersächsischen Kreis Verden zwei Leichen in einem Haus entdeckt. Es handele sich um einen Mann und eine Frau, wie eine Polizeisprecherin sagte. Über die Todesursache wurde noch nichts mitgeteilt. Zuvor war eine Frau verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

„Wir wissen, dass dort ein Mann agiert hat in diesem Wohnhaus. Dabei kam mutmaßlich auch eine Schusswaffe zum Einsatz“, hat ein Polizeisprecher dem Sender Radio Bremen mitgeteilt.

Die Polizei habe der Sprecherin zufolge das Haus gesichert, sei aber auch in der Umgebung präsent. Unklar war den Angaben zufolge, ob es sich bei einem der Toten um den mutmaßlichen Täter handelt.

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hatte das Wohnhaus in Fischerhude umstellt. Am späten Nachmittag hatten Zeugen von Schüssen berichtet.

Eine Straße in dem Ort wurde gesperrt. Zugleich wurde darum gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Wege für die Einsatzkräfte frei zu halten. Von der Sperrung war eine Landstraße betroffen. (mp/dpa)