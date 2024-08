Sehr spezielle Vorlieben: Einbrecher stiehlt Frauenkleidung und -unterwäsche

Über Wochen hinweg brach ein Mann in Häuser im Landkreis Holzminden ein – an Geld oder Schmuck war er nicht interessiert. Dann wurde er laut Polizei auf frischer Tat ertappt.

Ein 54 Jahre alter Mann ist in mindestens vier Häuser und ein Sportheim in Boffzen (Landkreis Holzminden) eingebrochen, um Damenkleidung zu stehlen. Ein Anwohner überführte den mutmaßlichen Täter am Samstagabend mithilfe einer Überwachungskamera, wie die Polizei mitteilte.

Nach einer Einbruchserie in der Nachbarschaft hatte er die Kamera im Garten installiert – die in der Nacht einen Alarm auslöste. Daraufhin hielt der Anwohner den Mann fest und rief die Polizei.

Diebesgut wurde in Wohnung sichergestellt – darunter Damenunterwäsche

Die Beamten kannten den Täter bereits: Vor knapp zwei Wochen soll er ein Damen-Trikot und -kleidung während eines Fußballspiels gestohlen haben. Genau dieses Trikot habe er nun beim versuchten Einbruch getragen.

In der Wohnung des 54-Jährigen wurden weitere gestohlene Kleidungsstücke gefunden, darunter Unterwäsche, wie es hieß. Die Polizei ging davon aus, dass es sich bei dem mutmaßlichen Dieb um einen sogenannten Crossdresser handelt. Das sind Menschen, die die Bekleidung des anderen Geschlechtes bevorzugen. (dpa/mp)