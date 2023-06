Nahe Hamburg: Schweres Unglück in Zeltlager – Kind und Erwachsener tot

Es sollte ein fröhliches Zeltlager werden – und endete in einer Katastrophe. In Toppenstedt (Landkreis Harburg) hat es am Samstagabend bei einem Unglück zwei Tote gegeben, darunter ein Kind. Weitere Personen wurden schwer verletzt.

Ersten Informationen zufolge wurden bei dem privat organisierten Zeltlager mehrere Menschen in einer Gitterbox, der an einem Radlader befestigt war, über das Feld gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache soll sich die Box gelöst haben. Um die Insassen nicht zu überfahren, soll der Radlader ausgewichen sein. Dabei soll er umgekippt und in eine Personengruppe gestürtzt sein.

Mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Rettungsdienst rückte mit einem Großaufgebot an, darunter mehrere Notärzte und vier Rettungshubschrauber. Ein Kind und ein Erwachsener starben bei dem Unfall. Nach MOPO-Informationen wurden mindestens neun weitere Personen, darunter Kinder, zum Teil schwer verletzt. Vier Kinder wurden mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus gebracht.

Mehrere Menschen erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst betreut.