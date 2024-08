Schwerer Unfall in Nordsee-Ort: Promille-Fahrer zu schnell – Radfahrer erfasst

Schwerer Unfall in Cuxhaven: Am Donnerstagabend hat ein betrunkener Autofahrer einen Radfahrer angefahren. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 39-jährige Radfahrer wollte laut Polizei die Straße überqueren, als er von einem zu schnell fahrenden Auto erfasst wurde. Der Radfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen, Zeugen und Ersthelfer kümmerten sich um ihn. Er wurde per Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Autofahrer war betrunken

Als die Beamten den mutmaßlichen Unfallverursacher stellten, fiel ihnen der starke Alkoholgeruch des Autofahrers (37) auf. Ein Alkoholtest ergab mehr als 1,6 Promille. Laut Zeugen hatte er sich zunächst nicht um den Verletzten gekümmert.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen unterlassener Hilfeleistung eingeleitet. (apa)