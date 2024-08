A23 nach Suff-Unfall gesperrt – Fahrer hat großes Glück

Ein Spurwechsel mit Folgen: Der Fahrer eines BMWs ist auf der A23 mit hoher Geschwindigkeit gegen das Heck eines Laster gedonnert – und hatte dabei riesiges Glück. Der 51-Jährige verletzte sich nur leicht. Allerdings war er zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken. Der Promille-Wert war erschütternd.

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr hat sich am Freitag auf der A23 zwischen Elmshorn und Horst/Elmshorn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 51-jähriger Autofahrer war offenbar bei einem missglückten Spurwechsel auf das Heck eines Lkw geprallt.

Unfall auf der A23 sorgt für Sperrung – Unfallfahrer saß betrunkem am Steuer

Der Aufprall war so heftig, dass ein Vorderrad abgerissen wurde. Der Unfallfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über die A23. Wie durch ein Wunder erlitt der Mann nur leichte Verletzungen.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der 51-jährige Fahrer betrunken am Steuer saß. Das Messgerät der Polizei zeigte einen Wert von 1,95 Promille an. Er kam für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Die A23 war bis ungefähr 9.30 Uhr für den Verkehr gesperrt.