Unfall im Norden: 18-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Tragischer Unfall im Landkreis Heidekreis: Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Motorradfahrerin und einer Autofahrerin an einer Kreuzung. Die junge Bikerin wurde dabei schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie ein Reporter von vor Ort berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr auf einer Kreuzung bei Hützel (Landkreis Heidekreis). Eine 18-jährige Motorradfahrerin sei zu der Zeit auf der Kreisstraße 6 aus Hützel in Richtung Landkreis Harburg unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit näherte sich eine Autofahrerin aus dem Nachbarort Hörpel kommend der Kreuzung.

Vorfahrt missachtet? Bikerin kollidiert mit Auto

Als Letztere die Kreisstraße in Richtung Steinbeck überqueren wollte, übersah sie dabei mutmaßlich die 18-Jährige, die Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die junge Bikerin stürzte dadurch auf den Asphalt und verletzte sich durch den Aufprall schwer. Laut des Reporters versorgten Ersthelfer die Verletzte, bis der Rettungsdienst eintraf. Per Hubschrauber wurde die 18-Jährige in ein Krankenhaus geflogen. Die Autofahrerin sei mit einem Schock davon gekommen.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Straße noch bis etwa 18.30 Uhr gesperrt, wie ein Polizeisprecher des Landkreises Heidekreis berichtet. Der genaue Unfallhergang wird nun von der Polizei ermittelt. (mp/joto)