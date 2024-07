Schüsse in Kleingartengelände gemeldet – und dann gab’s eine Überraschung

In Neumünster wurden am Donnerstagmittag Schüsse in einer Gartenkolonie gemeldet. Weil der Hinweisgeber ernst zu nehmen schien, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an. Am Ende entdeckten die Beamten den ungewöhnlichen Grund für die Schussgeräusche.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 12.30 Uhr auf Schüsse in einem Kleingartengelände am Falderapark aufmerksam gemacht worden. Mehrere Streifenwagen rückten an, das Gelände wurde durchsucht.

Nagelpistole war Ursache für Schussgeräusche

Kurz darauf gab es Entwarnung: In einer der Parzellen entdeckten die Polizisten einen Mann, der mit einer Nagelpistole Handwerksarbeiten erledigte. Daher stammten die Schussgeräusche. Nach gut 30 Minuten war der Einsatz beendet.