Schrecklicher Unfall: Mann erst nach 40 Minuten aus Wrack befreit

Bei einem schweren Autounfall im niedersächsischen Landkreis Harburg ist ein junger Autofahrer am Montagmorgen schwer verletzt worden. Die Feuerwehr brauchte 40 Minuten, um den Mann aus seinem völlig zerstörten Fahrzeug zu befreien.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Feuerwehr gegen 10 Uhr auf einer Kreisstraße zwischen dem Gemeindeteil Tangendorf und der Gemeinde Thieshope. Mit seinem blauen Mercedes-Sprinter kam ein junger Autofahrer aus bisher ungeklärten Gründen vom Weg ab und prallte frontal gegen einen Baum auf der linken Seite der Fahrbahn.

Durch den Aufprall wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Menschen aus dem Ort leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Diese öffneten die Fahrertür mit einem Spezialgerät und drückten die Fahrerkabine auseinander. Erst nach 40 Minuten konnte der schwerverletzte Autofahrer aus seinem Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Polizeisprecherin versicherte der MOPO, dass sich der Verunfallte nicht in Lebensgefahr befinde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (prei)