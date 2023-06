Köder mit Rattengift: Junger Hund stirbt, drei weitere verletzt

Unbekannte haben in Schöningen (Landkreis Helmstedt) mit Rattengift versetzte Fleischbällchen ausgelegt – in einem Fall in einem privaten Garten. Durch die Giftköder starb ein einjähriger Hund, drei weitere Hunde wurden verletzt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag.

Zuerst erstattete Mitte Mai ein Besitzer Anzeige. Sein einjähriger Hund habe beim Gassigehen den Giftköder gefressen und sei später gestorben. Seitdem wurden laut Polizei bis Mitte Juni mindestens drei weitere Fälle gemeldet.

Rattengift: Polizei bittet Hundebesitzer, aufmerksam zu sein

In einem Fall sollen unbekannten Täter in einen Garten geschlichen sein, um den dort lebenden Hund zu vergiften. Die Besitzer entdeckten im Wassernapf die mit Rattengift versetzten Fleischbällchen.

Der Tierarzt stellte laut Polizeisprecherin fest, dass der Hund bereits davon gefressen hatte. Allen Hunden gehe es nach der medizinischen Versorgung gut.

Die Polizei bittet alle Hundebesitzer, aufmerksam auf den Spaziergängen zu sein. Bei einem Vergiftungsverdacht sollten sie unverzüglich einen Tierarzt aufsuchen. (dpa)