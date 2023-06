Immer wieder brechen Unbekannte ins Container-Terminal Altenwerder ein. Oft sogar mehrmals in einer Nacht. Vermutlich suchen sie Drogen. Allein in den vergangenen zwei Tage wurden sieben Männer festgenommen. Aber: Wie können die Männer immer wieder in den rund um die Uhr bewachten und abgesicherten Hafenbereich eindringen?

Immer wieder brechen Unbekannte ins Container-Terminal Altenwerder ein. Oft sogar mehrmals in einer Nacht. Vermutlich suchen sie geschmuggelte Drogen. Allein in den vergangenen zwei Tage wurden sieben Männer festgenommen. Aber: Wie können die Männer immer wieder in den rund um die Uhr bewachten und abgesicherten Hafenbereich eindringen?

Neun Einbrüche in nur zwölf Tagen. Beinahe jeden Tag schlägt der Sicherheitsdienst Alarm: Männer schleichen auf dem Gelände herum, brechen Container auf. Es spricht vieles dafür, dass sie nach Drogen suchen – alle Container kamen bisher aus den Niederlanden, wo das Drogengeschäft genau so floriert wie in Hamburg, vor allem der Kokainhandel. Verantwortlich sind vorrangig südamerikanische Kartelle, die mit kompromissloser Härte ihre Macht untermauern.

Container-Terminal Altenwerder: Polizei nimmt 27 Männer fest – in nur zwölf Tagen

Die auf dem Terminal-Gelände festgenommenen Männer sollen mutmaßlich aus ebendiesen Kreisen kommen und als Handlanger für große Drogenbanden arbeiten. Mittlerweile hat die Polizei bereits 27 Männer festgenommen, zuletzt am Freitagmorgen zwei, einen Tag vorher waren es fünf. Es sind immer andere Männer, die geschickt werden, bis auf einmal: Wegen Wiederholungsgefahr sitzt einer, der zweimal eingebrochen sein soll, seitdem in U-Haft. Alle anderen musste die Polizei entlassen.

Der Grund: Ihnen konnte bisher nur Einbruch bzw. Hausfriedensbruch zur Last gelegt werden. Für derartige Delikte fehlt es oft an der rechtlichen Grundlage, Beschuldigte länger festzuhalten. Die Männer sind zwischen 19 und 40 Jahre alt – und sie schweigen. Vermutlich auch, weil sie mitunter die Vergeltung ihrer skrupellosen Auftraggeber fürchten.

Das Container-Terminal Altenwerder (CTA) der HHLA im Hamburger Hafen (Symbolfoto)

Doch wie kamen die Männer auf das rund um die bewachte Hafengelände? Nach MOPO-Informationen kletterten sie dafür einfach über die mit Stacheldraht gesicherten Zäune oder schnitten mit Werkzeug Löcher hinein, durch die sie dann hindurch krabbelten.

Das sagt die HHLA zu den Vorfällen

Die für das Areal zuständige Hamburger Hafenlogistik HHLA bestätigt auf MOPO-Nachfrage, dass „aufgrund der aktuellen Entwicklungen“ die Sicherheitsgänge und die Inspektionstätigkeiten verstärkt worden sind. Dazu seien weitere Maßnahmen getroffen worden, die man aus Sicherheitsgründen nicht kommunizieren könne. „Wir kooperieren zudem eng mit den Ermittlungsbehörden und unterstützen deren Arbeit“, sagt eine Sprecherin. Zusätzlich stimme man sich eng mit der Behörde für Hafensicherheit zu den jeweils aktuellen Sicherheitsmaßnahmen auf den Terminals ab.

Bisher wurden die Männer nicht fündig. Dafür aber der Zoll: Nach MOPO-Informationen haben die Beamten in einem anderen Terminal eine größere Menge Kokain gefunden, aufgeteilt bzw. versteckt in mehreren Containern. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Fund und den Einbrüchen in Altenwerder gibt, ist nicht sicher, gilt aber als wahrscheinlich. Möglich ist aber auch, dass der Zoll die Ware anderer Abnehmer gefunden hat.