Schock auf dem Wasser: Stand-up-Paddler findet Leiche in See

Ein Stand-up-Paddler hat eine Leiche in einem See in Weyhe (Landkreis Diepholz) entdeckt.

Taucher bargen den Körper des Mannes, wie die Polizei sagte. Die Leiche drohte demnach, Richtung Weser abzutreiben. Einsatzkräfte zogen den leblosen Körper vorher aus dem Wasser und brachten ihn mit einem Boot ans Ufer.

Das könnte Sie auch interessieren: Serienbrandstifter kommt immer morgens: Hochhaus-Bewohner in Angst

Die Identität des Mannes sei unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Auch die Hintergründe müssten erst noch ermittelt werden. (dpa/mp)