Schlimmer Unfall: Seniorin fährt auf Lkw auf und stirbt

Im niedersächsischen Landkreis Uelzen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 83-Jährige fuhr mit ihrem Auto auf einen Lkw auf und verstarb in der Folge.

Zum Unglück kam es gegen 14.50 Uhr auf der Kreisstraße 37 zwischen Räber und Suderburg. Wie die Polizei Lüneburg mitteilte, fuhr die aus der Region stammende Seniorin mit ihrem VW aus bislang unbekannten Gründen auf einen landwirtschaftlichen Lkw Iveco mit Anhänger auf. Dabei wurde sie in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte nichts mehr für sie tun konnten.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie Querdenker in Hamburg die globale Impfkampagne unterstützen

Nach derzeitigen Ermittlungen sei der Lkw mit Anhänger kurz vor der Kollision von einem Feld auf die Kreisstraße aufgefahren, so der Polizeisprecher. Für die weitere Rekonstruktion des Unfallhergangs sei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Sachverständiger eingeschaltet worden. Er nahm noch am Nachmittag seine Arbeit an der Unfallstelle auf. (prei)