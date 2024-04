Vater verprügelt Kind am Nordseestrand – Polizei schnappt Verdächtigen

Am Nordseestrand von Schillig soll ein Vater seinen Sohn geschlagen und getreten haben. Nach Zeugenaussagen kam die Polizei dem Mann nun auf die Spur.

Nachdem Zeugen beobachtet hatten, wie ein Vater im friesischen Schillig seinen Sohn geschlagen und getreten haben soll, hat die Polizei nun einen tatverdächtigen Mann ermittelt. Gegen ihn werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, sagte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland am Mittwoch.

Vater verprügelte seinen Sohn – Jugendamt ist informiert

Inwieweit der Mann bereits Angaben zu dem Tatvorwurf gemacht hat, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die Polizei informierte das zuständige Jugendamt über den Fall.

Passanten hatten an Gründonnerstag auf dem Campingplatz am Strand des Küstenortes beobachtet, wie der Mann seinen Sohn zunächst geohrfeigt hatte. Als der Junge dann am Boden lag, soll der Vater ihn zudem geschlagen und getreten haben. Erst als Passanten sich einschalteten, ließ der Mann von dem Kind ab und entfernte sich mit ihm und einer Frau. Eine Aufforderung, stehenzubleiben und auf die alarmierte Polizei zu warten, ignorierten sie.

Die Polizei suchte daraufhin nach weiteren Zeugen und erhielt mehrere Hinweise. Ein entscheidender Hinweis führte laut den Beamten zu dem Tatverdächtigen.

Das könnte Sie auch interessieren: Baby wohl tot geschüttelt: Was wusste das Jugendamt vom gewalttätigen Vater?

Bei dem Vater handelt es sich demnach um einen Mann aus der Nähe von Worpswede (Landkreis Osterholz), der mit seinem neun Jahre alten Sohn sowie einer Frau und ihrem 13 Jahre alten Sohn aus der Nähe von Stade als Patchwork-Familie für einen Kurzurlaub in Schillig war. Auch die elf Jahre alte Tochter einer Freundin der Mutter soll dabei mit dem Paar unterwegs gewesen sein. Zu der Tat kam es laut der Polizei am Abreisetag. (dpa/mp)