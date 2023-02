Im Norden: Mann feiert Riesen-Gewinn im Eurojackpot!

Seit 2012 kann man in 18 europäischen Ländern um den Eurojackpot spielen. Bis zu 120 Millionen Euro können ertippt werden. Einen der höchsten Gewinne hat jetzt ein Mann aus Bremerhaven abgesahnt: 107,5 Millionen Euro gehen nach Norddeutschland!

Ein 61-Jähriger aus Bremerhaven hat den Eurojackpot geknackt und rund 107,5 Millionen Euro gewonnen. Mit den Gewinnzahlen 20 – 21 – 30 – 41 – 43 und den beiden Eurozahlen 10 und 11 lag der Spieler richtig, wie Westlotto am Dienstagabend nach der Ziehung in Münster mitteilte. In der zweiten Gewinnklasse durften sich den Angaben zufolge drei weitere Glückspilze aus Baden Württemberg, Tschechien und Ungarn über rund 765.000 Euro freuen.

Zahlen werden im Eurojackpot jeden Dienstag und Freitag gezogen. Man kann fünf Zahlen aus der Zahlenreihe 1 bis 50 tippen. Und zwei von zwölf Zahlen, diese bilden dann den Tipp. (mp/afp)