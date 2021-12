Ein medizinischer Notfall auf der Autobahn südlich von Hamburg führte am Samstagmorgen zu einer Sperrung in Richtung Süden. Ein Autofahrer (66) erlitt während der Fahrt einen Herzanfall und stoppte sein Auto mitten auf der A1 an der Landesgrenze zu Harburg. Ein Rettungshubschrauber landete. Der Notarzt musste reanimieren.

Mehrere Notrufe gingen gegen 9.20 Uhr in den Einsatzzentralen von Polizei und Feuerwehr ein. Die Anrufer meldeten, dass ein Fahrzeug mitten auf der A1 Höhe Maschen gestoppt hätte. Der Mann hinterm Lenkrad sei leblos. Sofort rückten mehrere Einsatzfahrzeuge an – darunter auch der Rettungshubschrauber.

Nahe Hamburg: Lebloser Mann in Auto auf der A1

Für dessen Landung sperrte die Polizei den Verkehr in Richtung Süden. Sofort baute sich ein langer Stau auf. Polizeiangaben zufolge habe der Fahrer offenbar eine Herzattacke erlitten.

Andere Autofahrer haben die Unglücksstelle gesichert und den 66-Jährigen aus dem Auto befreit. Er musste von Notarzt reanimiert werden. Danach kam er in eine Klinik. Die Autobahnsperrung dauert rund 60 Minuten an.