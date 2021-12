In Harburg wurden an Heiligabend zwei Autofahrer verletzt. Ein 40-Jähriger hatte die durchgezogene Linie einer Hauptstraße überfahren, um abzubiegen, und nahm so einem herannahenden 19-Jährigen die Vorfahrt. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus.

Der Unfall passierte nach Polizeiangaben gegen 18 Uhr an der Buxtehuder Straße Höhe Schloßmühlendamm. Hier sei ein Opel Astra von einer Tankstelle gekommen und habe verbotenerweise links auf die Buxtehuder Straße fahren wollen. Dabei übersah der Fahrer einen aus Heimfeld kommenden BMW, es kam zur Kollision.

Der BMW erfasste den Opel Astra mit voller Wucht und schleuderte diesen quer über die Straße. Bei dem Crash wurden beide Autofahrer verletzt, der 40-jährige Opel-Fahrer schwer. Nachdem sie vom Rettungsdienst versorgt waren, kamen die Männer in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.