Weitere Gewalttat erschüttert Gemeinde: 19-Jährige nach Party getötet

In Bramsche bei Osnabrück hat es in der Nacht zum Sonntag erneut eine schwere Gewalttat gegeben. Diesmal wurde eine 19-Jährige nach einer Party getötet.

Die junge Frau war am Sonntag gegen 1.30 Uhr auf einer Party vermisst worden. Kurze Zeit später fand man sie schwer verletzt auf einer Wiese. Doch trotz sofortiger Reanimationsversuche konnte nur noch der Tod der 19-Jährigen festgestellt werden. Es besteht zusätzlich der Verdacht, dass es außerdem zu einem Sexualdelikt gekommen ist. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger wurde bereits festgenommen, die 150 Teilnehmer mussten ihre Personalien abgeben und wurden zum Teil befragt.

Erst vor wenigen Tagen war die Gemeinde in den Schlagzeilen, weil ein 16-Jähriger mit einer Schusswaffe angegriffen und tödlich verletzt worden war. Ein 81 Jahre alter Mann hatte den Jungen am Dienstagmorgen vor einem Mehrfamilienhaus direkt gegenüber einer Grundschule angeschossen. Der Junge starb am Mittwochabend in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen. (mp/dpa)