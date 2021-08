Schwerer Verkehrsunfall im Norden: Auf der Dorumer Straße in Cuxhaven ist am Freitagabend ein VW Corrado mit einem die Fahrbahn kreuzenden Reh zusammengestoßen. „Dieses wurde danach hochgeschleudert und prallte in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Sattelzuges“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der Laster-Fahrer verlor dadurch die Kontrolle und krachte mit seinem Brummi gegen einen Baum am Straßenrand. „Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert“, so der Sprecher weiter. Es bestehe keine Lebensgefahr.

Cuxhaven: Laster kracht gegen Baum – Gefahrgut läuft aus

Besonders gefährlich: Der Laster hatte Gefahrgut in Kanistern geladen. Laut Angaben der Feuerwehr traten mehr als 800 Liter der zur Reinigung dienenden Flüssigkeit aus. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten zogen sich bis zum darauffolgenden Samstagmittag hin. Neben der Feuerwehr war auch das Technische Hilfswerk im Einsatz. „Das Erdreich muss großräumig ausgekoffert werden“, so der Polizeisprecher. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Die Dorumer Straße musste für die Arbeiten voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Verkehr, weil auch die Ausweichstrecke, die L118, momentan wegen Bauarbeiten gesperrt ist. (dg)