Schwerer Unfall östlich von Hamburg: Auf der A24 bei Witzhave (Kreis Stormarn) ist am Samstagmorgen ein Ford Kleinbus in ein von einem BMW gezogenes Wohnwagen-Gespann gefahren – dieses wurde komplett zerstört.

Beide Fahrzeuge waren laut ersten Informationen der Polizei in Richtung Berlin unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Witzhave kam es zum Zusammenstoß: Der BMW wurde samt Wohnwagen gegen eine Leitplanke gedrückt, das Gespann verkeilte sich, der Ford fuhr geradewegs durch den Wohnwagen, von dem nicht mehr viel übrig blieb.

Bei Hamburg: Wohnwagen-Gespann nach Unfall völlig zerstört

Ersten Erkenntnissen nach wurde eine Frau bei dem Unfall verletzt. „Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt, lehnte aber einen Transport ins Krankenhaus ab“, so ein Polizeisprecher. Trümmerteile lagen auf der Fahrbahn verteilt, die A24 musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Menschenleben in Gefahr: Feuer in Mehrfamilienhaus in Hamburg

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Ford musste mit einer Seilwinde aus den Überresten des Wohnwagens gezogen werden. Die Polizei übernahm Ermittlungen. Noch sei die Ursache des Unfalls unklar, so der Sprecher. (dg)