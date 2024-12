Autofahrer weicht Reh aus und prallt gegen Baum – schwer verletzt

Schwerer Unfall in Schneverdingen: In der Kleinstadt im Heidekreis ist ein Autofahrer am Dienstagabend gegen einen Baum gefahren. Er wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei sagte, war der Mann mit seinem Opel gegen 18.30 Uhr auf der Behringer Straße unterwegs. Plötzlich lief ein Reh über die Straße.

Bei Dunkelheit und regennasser Fahrbahn versuchte der Opel-Fahrer dem Tier auszuweichen. Dabei verlor der 56-Jährige laut Polizei die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen einen Baum am Straßenrand.

Der Mann wurde bei der Kollision schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Totalschaden. (joto/mp)