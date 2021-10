Rap-Video löst Polizeieinsatz aus

In Celle wurde die Polizei am Dienstagnachmittag zu einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofes gerufen. Eine Passantin hatte beobachtet, wie dort mehrere junge Männer mit einer Waffe hantierten.

Sie alarmierte die Polizei und die Beamten kontrollierten drei Männer. Und tatsächlich: In einem Auto befand sich die beschriebene Langwaffe. Sie wurde von den Einsatzkräften sichergestellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Großeinsatz am Rathaus: Frau droht mit Anschlag

Celle: Waffe für Rap-Video ungefährlich

Bei der Waffe handelte es sich jedoch lediglich um eine Softair-Waffe. Die Männer gaben an, dass sie Szenen für ein Rap-Video drehen wollten, so die Polizei. Gegen einen der Männer ist ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. (mp)