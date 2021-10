Großeinsatz am Rathaus: Frau droht mit Anschlag

Alarm an Hamburgs Machtzentrum! Am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, löste eine Frau am Hamburger Rathaus einen Großeinsatz der Polizei aus. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte vor Ort. Die Frau wurde festgenommen.

Die Verdächtige hatte zuvor den Notruf gewählt und laut MOPO-Informationen damit gedroht, einen Anschlag auf das Rathaus zu verüben. Wie ernst die Lage tatsächlich war, wurde zunächst nicht bekannt. Sie soll jedoch in einem geistig verwirrten Zustand sein.

Hamburg: Straßensperrungen am Hamburger Rathaus

Ihre Ankündigungen führten zu Chaos rund ums Rathaus. Für rund anderthalb Stunden wurden die Straßen komplett abgeriegelt. Fußgänger durften passieren, so die Polizei.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen und soll nun einem Amtsarzt vorgestellt werden. Danach wird sich entscheiden, wie mit der Frau weiter verfahren wird. (mp)