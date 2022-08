Radfahrer-Streit vor Pizzeria im Norden – ein Toter, eine Verletzte

Zwei Radfahrer geraten in der Region Hannover am Freitagabend in Streit, kurz darauf ist einer der beiden tot. Die Hintergründe des Messerangriffs sind noch völlig unklar, das ist bisher jedoch bereits bekannt.

Der Messerangriff bei dem ein 32-Jähriger ums Leben kam, trug sich in der Wunstorfer Straße in Neustadt am Rübenberge zu. Der 22 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort von Einsatzkräften überwältigt und festgenommen. Das Tatmotiv, der genaue Hergang und die Hintergründe waren auch am Sonntag noch unklar.

Hintergründe zu Radfahrer-Streit in Region Hannover weiter unklar

Das 32-jährige Opfer hatte sich nach der Attacke in die Pizzeria gerettet, der Täter war ihm gefolgt. Als er das Restaurant betrat, wurde er vom Personal überwältigt und festgehalten. Eine Streifenwagenbesatzung, die zufällig in der Nähe war, war ebenfalls in die Pizzeria geeilt, weil sie Schreie gehört hatte. Der 32-Jährige floh weiter und brach vor dem Restaurant zusammen. Er starb den Angaben zufolge beim Transport in ein Krankenhaus. Eine 47 Jahre alte Frau war bei der Attacke leicht verletzt worden und in ein Krankenhaus gekommen.

Beide in den Streit verwickelten Männer hatten Fahrräder dabei. Warum sie aneinander gerieten, war zunächst unklar, ebenso wie die 47-Jährige in den Zwist verwickelt war. Ob sich Opfer und mutmaßlicher Täter kannten, konnte die Polizei auch am Sonntag noch nicht sagen. Nach Angaben des Polizeisprechers blieb der 22-Jährige unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Tötungsdeliktes. Zunächst ging die Polizei von einer 44-jährigen Verletzten aus, das Alter des Täters wurde von 21 auf 22 Jahre korrigiert. Er befindet sich seit Samstag in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. (mp/dpa)