Radfahrer fährt Seniorin fast tot und haut ab

In Osnabrück hat ein unbekannter Radfahrer eine 84-Jährige umgefahren und dann die Flucht ergriffen. Die Seniorin kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 84-Jährige ist in Osnabrück von einem Radfahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Seniorin hatte am Montag einen Gehweg überquert und einen Bussteig betreten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Radfahrer war demnach erst auf dem Gehweg gefahren und stieß schließlich auf dem Bussteig mit der 84-Jährigen zusammen.

Zeugen in Osnabrück nach Flucht von Radfahrer gesucht

Ein Notarzt versorgte die Seniorin, sie kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der Radfahrer blieb zwar kurz an der Unfallstelle, schloss dort sein Fahrrad an, flüchtete aber danach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können.

Ersten Angaben zufolge sei der Mann zwischen 25 und 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er habe „dunkle Hautfarbe“, gekräuselte, schwarze Haare und einen Bart. Außerdem trug er eine weiße Jacke und hatte einen blauen Rucksack dabei, schreibt die Polizeiinspektion Osnabrück. (dpa/mp)