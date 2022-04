Polizei will Schwarzfahrer stellen – der wehrt sich mit Pfefferspray

Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen Schwarzfahrer in Winsen in Gewahrsam genommen. Der 19-Jährige hatte zuvor einen Beamten mit Pfefferspray verletzt.

Gegen 7 Uhr am Ostersonntag wurde die Polizei zum Bahnhof Winsen gerufen. Ein 19-Jähriger hatte für eine Metronom-Fahrt von Hamburg nach Winsen keinen gültigen Fahrschein vorzeigen können.

Winsen: Schwarzfahrer greift Polizist mit Pfefferspray an

Als ein Polizist am Bahnhof eintraf, rannte der mutmaßliche Schwarzfahrer davon. Der Beamte verfolgte ihn. Im Tunnel zwischen den Gleisen sprühte der 19-Jährige plötzlich mit Pfefferspray und verletzte den Polizisten, sodass dieser vom Rettungsdienst versorgt werden musste.

Weitere Polizeistreifen wurden hinzugerufen, um nach dem Entflohenen zu fahnden. Nach etwa einer halben Stunde konnten die Beamten den weiterhin wehrhaften Angreifer in der Straße Rosenweg in Gewahrsam nehmen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,29 Promille. Nach einer Blutentnahme musste er noch für einige Stunden in der Ausnüchterungszelle bleiben. (mp)