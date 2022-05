Polizei schnappt E-Scooter-Fahrerin auf Heroin

Im niedersächsischen Helmstedt nahe der Grenze zu Sachsen-Anhalt ist eine Frau im Heroin-Rausch auf einem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Bei den Beamten hatte zunächst das Kennzeichen des Gefährts für Interesse gesorgt.

Die Kontrolle der 31-Jährigen fand bereits am Freitag statt. Den Beamten war aufgefallen, dass an dem E-Scooter ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen montiert war, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Frau fährt im Heroin-Rausch auf E-Scooter durch Helmstedt

Während der Kontrolle am Freitagnachmittag bemerkten sie dann auch noch, dass die Helmstedterin offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest zeigte an, dass die 31-Jährige Opiate konsumiert hatte.

Sie habe eingeräumt, Heroin konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Gegen die Frau wurden zudem zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. (dpa/mp)