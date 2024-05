Plötzlicher Stromausfall: Hunderte Passagiere bei Hitze aus ICE evakuiert

Im Landkreis Rotenburg musste am Montag ein nahezu voll besetzter ICE evakuiert werden. Der Grund: Ein Stromausfall. Die Hitze führte im stehenden Zug aber noch zu weiteren Vorfällen.

In Lauenbrück im Landkreis Rotenburg (Wümme) ist ein mit etwa 600 Passagieren besetzter ICE auf der Zugstrecke zwischen Hamburg und Bremen nach einem technischen Defekt und einem Stromausfall evakuiert worden. Nach ersten Angaben der Bundespolizei und Passagieren blieb der Zug gegen 14.25 Uhr auf offener Strecke etwa 1,5 Kilometer vor dem Bahnhof Lauenbrück nach einem Feueralarm stehen.

Zwei Personen erlitten durch Hitze Kreislaufbeschwerden

Der Strom fiel in den Waggons aus, sodass weder die Klimaanlagen noch die Toiletten funktionierten. Dafür wurden die Türen zur Belüftung geöffnet. Bei Außentemperaturen von 25 Grad und strahlendem Sonnenschein heizte sich der fast voll besetzte Zug laut Fahrgästen schnell auf. Zugbegleiter verteilten Wasser an die Passagiere. Laut Zeugen wurde das Bordrestaurant so weit leer getrunken, dass es am Ende nur noch alkoholische Getränke gegeben hätte.

Nachdem die Feuerwehr sich für eine mögliche Evakuierung auf offener Strecke bereit gemacht hatte, konnte das Zugpersonal den Zug soweit starten, dass er zum Bahnhof Lauenbrück rollen konnte. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnten gegen 16.50 Uhr alle Fahrgäste in einen Ersatz-ICE umsteigen. Sie wurden von der Feuerwehr mit frischen Getränken versorgt. Zwei Personen seien vom Rettungsdienst wegen Kopfschmerzen und allgemeinen Kreislaufbeschwerden untersucht worden. Sie mussten nicht in eine Klinik.

Laut Bahn handelte es sich vermutlich um einen technischen Defekt in der Alarmanlage. Der betroffene Zug wird jetzt weiter untersucht. Er war ursprünglich auf dem Weg von Kiel nach München. Um 17.30 Uhr setzte sich der Ersatzzug in Bewegung. Nach Angaben von Metronom und Deutscher Bahn kam es auf der Bahnstrecke zu keinen weiteren Behinderungen im Nah- oder Fernverkehr.