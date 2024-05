Sommer im Mai: So lange geht die Mini-Hitzewelle

Bis zu 27 Grad Anfang Mai – ein Hochdruckgebiet verwöhnt Hamburg und Schleswig-Holstein derzeit mit sommerlichen Temperaturen und strahlend blauem Himmel. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt, wie lange die Mini-Hitzewelle anhält – und auf welches Wetter wir uns am kommenden Pfingst-Wochenende einstellen müssen.

Bis zu 26 Grad werden es am heutigen Montag in Hamburg. Etwas Abkühlung bringt ein mäßiger Wind. An der Ostseeküste ist es deutlich kühler – je nach Seewind werden es nur zwischen 17 und 20 Grad. Die Nacht zum Dienstag ist überwiegend klar und trocken. Die Temperaturen sinken auf neun bis zwölf Grad.

Ähnlich bleibt das Wetter auch in den darauffolgenden Tagen. Am Dienstag und Mittwoch sind in Hamburg sogar 27 Grad drin, im nördlichen Schleswig-Holstein 23 Grad. Nachts kühlt es sich auf zehn bis 14 Grad ab.

Wetter in Hamburg: So lange geht der Mini-Sommer

Ab Donnerstag ändert sich die Lage allmählich. Der Tag beginnt sonnig, bis später lockere Wolkenfelder aufziehen. Es wird etwas kühler, mit Temperaturen von 22 bis 25 Grad.

Das Wetter am langen Pfingst-Wochenende (18. bis 20. Mai) ist aber noch eine Wundertüte. „Ab Freitag wird es wechselhaft“, sagt Karsten Kürbis vom DWD Hamburg zur MOPO. „Ab und zu muss man mit Niederschlägen rechnen.“

Wetter in Hamburg: Pfingsten über 20 Grad

Immerhin: Es sei wahrscheinlich, dass Hamburg über das Feiertags-Wochenende weniger Schauer abbekommt als das westliche Niedersachsen und Bremen. Die Temperaturen dürften weiter sinken, aber tagsüber immer noch über der 20-Grad-Marke bleiben.

Genaueres kann der Wetter-Experte noch nicht sagen – Grund ist eine „Grenz-Wetterlage“, die die Entwicklung ab dem Wochenende sehr schwierig vorhersehbar macht. „Aus dem Ostseeraum kommt trockene Luft, von Südwesten her feuchte Luft“, erklärt Kürbis. „Welche Luftmassen sich durchsetzen werden, ist noch nicht abzusehen.“ (tst)