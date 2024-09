Pedelec-Fahrer (87) stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Tragischer Unfall im Landkreis Diepholz: Ein 87-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Hüde tödlich verletzt worden.

Der Mann aus Lemförde wollte am Nachmittag eine Straße überqueren und übersah dabei ein herannahendes Auto, wie die Polizei sagte. Der 22-jährige Fahrer des Wagens kollidierte mit dem Pedelec-Fahrer. Dieser erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Autofahrer sowie seine zwei Mitinsassen blieben unverletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurde die Düversbrucher Straße gesperrt. Der Verkehr wurde dort umgeleitet. (dpa/mp)