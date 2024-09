Parkplatzstreit eskaliert: 15 Personen gehen aufeinander los

Die Suche nach einem Parkplatz kann für den einen oder anderen sehr nervenaufreibend sein. Dass sich aber 15 Personen um EINE Parklücke so handfest streiten, dass die Polizei einschreiten muss, ist eine neue Stufe der Parkplatznot.

Auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Straßburger Straße in Winsen (Luhe) kam es am Mittwoch gegen 17.15 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung. Zunächst seien zwei Frauen wegen eines blockierten Parkplatzes aneinander geraten.

Wegen eines Parkplatzes: 15 Personen gehen aufeinander los

Nachdem der Streit immer weiter eskaliert war, stießen die Familienangehörigen der jeweiligen Frauen dazu. Anstatt den Streit beizulegen, ging die Gruppe von rund 15 Personen aufeinander los.

Anwohner, die das Schauspiel beobachteten, alarmierten umgehend die Polizei. Als die Ordnungshüter eintrafen, musste die Streifenwagenbesatzung den ungewöhnlichen Parkplatzstreit schlichten.

Glücklicherweise erlitt niemand ernsthafte Verletzungen. Vier Personen erlitten Kratzer und Hautrötungen. In ein Krankenhaus musste niemand transportiert werden. Wer am Ende den Parkplatz ergatterte, ist nicht bekannt.