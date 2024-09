Wohnmobil verschwindet über Nacht – Polizei findet es in Finkenwerder

Sein eigenes Wohnmobil besitzen – für einige Campingfans sicherlich ein großer Traum. Diesen wollte sich offenbar auch ein Langfinger in Ellerbek erfüllen und klaute dort ein Fiat-Free 600 Wohnmobil. Polizisten konnten das Fahrzeug in Hamburg-Finkenwerder sicherstellen – dank modernster Technik.

Als der Besitzer eines Wohnmobils am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr in Ellerbek (Kreis Pinneberg) aus dem Fenster schaute, wurden die vermutlich noch verschlafenen Augen plötzlich ganz groß. Sein Fiat-Free 600 Wohnmobil (Neupreis ab 80.000 Euro) war weg – gestohlen!

Teures Wohnmobil in Pinneberg gestohlen – in Finkenwerder wurde es von der Polizei sichergestellt

Der schockierte Mann griff sofort zum Hörer und alarmierte die Polizei. Gegenüber den Polizisten aus Pinneberg gab der Mann an, sein Fahrzeug am Sonntag gegen 19 Uhr zuletzt gesehen zu haben. Als er am nächsten Morgen aufwachte, war sein Heim auf vier Rädern verschwunden – allerdings konnte der Besitzer den Polizisten direkt bei der Anzeigenaufnahme sagen, wo sein Fahrzeug steht.

Dank modernster GPS-Technik konnte der geschockte Wohnmobilbesitzer den Standort seines Fahrzeugs ermitteln – es befand in Hamburg-Finkenwerder! Mutmaßlich hatten die Diebe das Fahrzeug über die A7 durch den Elbtunnel in den Stadtteil südlich der Elbe gefahren.

Dort konnten es die Hamburger Polizisten im Norderkirchenweg sicherstellen. Es stand unverschlossen am Straßenrand. Von den Tätern aber keine Spur. Die umfangreichen Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Das Sachgebiet für komplexe Ermittlungen der Polizei Schleswig-Holstein bittet mögliche Zeugen um Hinweise über die Rufnummer (041) 01202-0 oder per E-Mail über SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de.