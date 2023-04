Auto der Mutter „geborgt“: Unter Drogen und ohne Führerschein Stromausfall verursacht

Ein 42-jähriger Mann hat laut Polizei durch einen „selbstverschuldeten Unfall“ für einen größeren Stromausfall in Oldenburg (Niedersachsen) gesorgt: Er soll am Freitagabend mit dem Auto seiner Mutter die Hans-Fleischer-Straße in Richtung des Wendehammers entlanggefahren sein, plötzlich die Kontrolle über den Wagen verloren haben und mit dem Pkw gegen einen Stromkasten gefahren sein.

Das Auto soll durch den Aufprall weggeschleudert worden sein. Es sei ein Totalschaden entstanden, so ein Sprecher der Polizei. „Auch der Stromkasten wurde vollständig zerstört.“

Mann gibt zu, harte Drogen konsumiert zu haben

Der Mann flüchtete den weiteren Angaben nach, wurde aber noch im Bereich der Unfallstelle von Beamten gestellt. Der 42-Jährige soll eingeräumt haben, harte Drogen konsumiert zu haben. Zudem roch es laut Polizei in dem Auto deutlich nach Alkohol. Der Mann kam mit zur Wache; dort wurde ihm Blut abgenommen. Das Ergebnis steht noch aus.

Bei der Kontrolle seiner Personalien kam heraus, dass der 42-Jährige keinen Führerschein besitzt. Das Auto seiner Mutter soll er sich ohne deren Einverständnis genommen haben. Mehrere Strafverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet. „Da er zudem ankündigt, noch in derselben Nacht weitere Straftaten begehen zu wollen, wird er zu deren Verhinderung dem Polizeigewahrsam zugeführt“, so der Sprecher weiter. Nach MOPO-Informationen soll er angekündigt haben, Geld klauen zu wollen, um sich Drogen beschaffen zu können. Er ist wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt.

Und der umgefahrene Stromkasten? Aus dem ragten Starkstromkabel ungesichert heraus. Der Unfall sorgte dafür, dass rund 50 Wohnungen verschiedener, naheliegender Häuserblöcke keinen Strom hatten. Um 6 Uhr am Samstag war der Schaden dann behoben. (dg)