Während sich Bahn-Pendler:innen ab Mittwochmorgen auf einen Bahnstreik gefasst machen müssen, kommt es zugleich auch auf der A7 zu Einschränkungen. Die Autobahn muss für eine Notfallsanierung bei Egestorf (Landkreis Harburg) kurzfristig gesperrt werden.

Die Autobahnmeisterei Hittfeld habe an der Anschlussstelle Egestorf einen Bruch einer Betonplatte der Fahrbahn in Fahrtrichtung Norden festgestellt, teilte die Autobahn GmbH am Dienstagabend mit. Der Schaden müsse nun „schnellstmöglich“ behoben werden.

A7: Autobahnmeisterei entdeckt Bruch der Fahrbahn

Für die notwendigen Reparaturarbeiten wird die Auffahrt in Richtung Norden ab 9.30 Uhr gesperrt, extra nach der „Rush Hour“ im Berufsverkehr. Autofahrer:innen sollen die A7 über die U67 umfahren und auf die Anschlussstellen Garlstorf oder Evendorf ausweichen. Die Sperrung endet voraussichtlich um 14.30 Uhr. (fbo)