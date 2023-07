Huch, im Norden werden Wassermelonen angebaut!

Ein ungewohnter Anblick in Niedersachsen: Das Eickenhofer Spargelreich baut in diesem Jahr erstmals auch Wassermelonen an. Die Ernte des beliebten Sommerobstes soll schon bald beginnen.

Neben Spargel, Erdbeeren, Himbeeren und Co. wachsen im niedersächsischen Vordorf nun auch Wassermelonen. Unter dem schützenden Folientunnel reifen die wärmeliebenden Pflanzen seit Mai heran – zwischen dem 24. und 31. Juli soll die Ernte beginnen.

Der Spargelhof beliefert vor allem das nah gelegene Braunschweig sowie Hannover mit Obst, Gemüse und neuerdings auch Wassermelonen. Doch auch Hamburg könne ein paar Melonen abbekommen, erzählt Co-Geschäftsführer Paul Schofer der MOPO.

Wassermelonen in Niedersachsen: Geschäftsführer „positiv überrascht“

Besonders aufgrund der steigenden Produktionskosten wollte das Eickenhofer Spargelreich eine sinnvolle Alternative zu Erdbeeren und Himbeeren anbauen. Als auf dem Nachbaracker dann eine Wassermelone wuchs, begann das Experiment. Mit vielversprechenden Ergebnissen: Geschäftsführer Paul Schofer ist „positiv überrascht“ über die Entwicklung der Pflanzen, denn schon jetzt konnten einige Wassermelonen geerntet und aufgeschnitten werden.

Normalerweise werden Wassermelonen aus wärmeren Ländern, wie Spanien, Italien und Griechenland nach Deutschland importiert. Doch zum einen herrscht in den Anbauregionen bereits ein hoher Wassermangel, zum anderen legen die Melonen tausende Kilometer an Lieferwegen zurück.

Das Eickenhofer Spargelreich möchte eine regionale Alternative dazu schaffen. Im Verkauf werden die regionalen Wassermelonen zwar etwas teurer sein als die importierten, doch durch die besonders akute Trockenheit in den Exportländern sei der Preisunterschied in diesem Jahr eher gering, so Schofer.

Das könnte Sie auch interessieren: Milchhof Rissen: Am Ende überrascht Bauer Jaacks noch einmal alle

Und einen weiteren Vorteil hätten die regionalen Eickenhof-Melonen: Durch die kürzeren Lieferketten könnten Wassermelonen später geerntet werden, sodass sie schon reif sind und ihr volles Aroma entfalten konnten. (mp)