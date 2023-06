Betrunkener Autofahrer überschlägt sich mehrmals im Maisfeld – Flucht

Unfall im Maisfeld: Ein 25-Jähriger kam mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrere Male. Er flüchtete zu Fuß – das hatte mehrere Gründe …

Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in Niedersachsen auf der B73 zwischen Horneburg und Dollern, teilte die Polizei mit. Der 25-jährige Dresdener war mit einem Suzuki-Kleinwagen unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab.

Autofahrer überschlägt sich mehrere Male – Flucht von der Unfallstelle

Das Auto überschlug sich mehrmals auf einem Maisfeld und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Autofahrer konnte sich selber aus dem Wagen befreien und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle.

Da nach der Meldung eines vorbeifahrender Verkehrsteilnehmers noch unklar war, ob eine Person in dem Auto eingeklemmt wurde, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte suchten die Unfallstelle ab, fanden jedoch niemanden.

Am Mittag meldete der Besitzer des Suzukis das Auto als gestohlen. Die Beamten konnten an der selben Adresse in Agathenburg den Unfallfahrer, einen 35-jährigen Freund des Autobesitzers, antreffen. Der Mann war leicht verletzt und hatte gegen 13 Uhr noch einen Alkoholwert von 0,5 Promille.

Er gab zu, mit dem Auto gefahren zu sein – obwohl er keinen Führerschein hat. Auf ihnen kommen nun Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrerflucht und Straßenverkehrsgefährdung nach Alkoholfahrt zu. (elu)