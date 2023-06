Polizei klingelt – plötzlich steht 27-Jähriger mit Machete da

Als die Polizei am Sonntagabend um 21.10 Uhr wegen Ruhestörung an der Wohnung eines Mannes in der Schifferstraße in Neu Wulmstorf (Niedersachsen) klingelte, überraschte dieser die Beamten mit einer Machete. Anschließend verbarrikadierte er sich in der Wohnung. Spezialeinheiten mussten diese in der Nacht noch aufbrechen.

Mehr als sechs Stunden hat die Polizei nach eigenen Angaben vergangene Nacht versucht, einen randalierenden 27-Jährigen zu beruhigen. Der Mann war zuvor im Treppenhaus gewesen und hatte laut gegen die Nachbarn geschrien und diese offenbar auch verbal bedroht. Diese riefen gegen 21.10 Uhr die Polizei. Als die Beamten eintrafen, begrüßte der Mann sie mit einer Machete an der Wohnungstür und verschloss sich dann in seiner Wohnung.

Spezialeinheit vor Ort – Polizei nimmt 27-Jährigen fest

Die Beamten riefen Verstärkung, 20 Polizisten inklusive einer Spezialeinheit waren vor Ort. Sie umstellten die Wohnung, um die Nachbarn zu schützen und versuchten über Stunden die Situation zu deeskalieren. Der Mann ließ jedoch nicht mit sich reden. Letztlich musste eine Spezialeinheit die Wohnung des Mannes gegen 3 Uhr morgens aufbrechen.

Der Mann konnte ohne Widerstand vorläufig festgenommen werden, die Ergebnisse einer staatsanwaltlich angeordneten Blutentnahme wegen Drogen oder Alkohol, standen am Morgen noch aus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.