Dieser historische Turm wird zur Ferienwohnung – stolzer Preis

Anfang des Jahres bekam der „Hamburger Leuchtturm“ in Cuxhaven neue Besitzer – und diese schenkten dem Leuchtturm nun ein neues Leben: Ab 2024 können Feriengäste in dem Denkmal übernachten – erschwinglich wird der Aufenthalt jedoch nicht.

Der inaktive „Hamburger Leuchtturm“ an der Alten Liebe in Cuxhaven kann künftig als Ferienwohnung gebucht werden. Die ersten Feriengäste sollen ab 2024 dort nächtigen. „Uns liegt die Pflege des Denkmals Hamburger Leuchtturms wirklich am Herzen“, sagte die neue Besitzerin Katrin Mormann bei der Eröffnung am Freitag. Der Leuchtturm wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Auftrag der Stadt Hamburg errichtet und war bis 2001 in Betrieb.

„Hamburger Leuchtturm“ wurde saniert und ausgebaut

Die neuen Besitzer aus Hannover hatten das wichtige Cuxhavener Baudenkmal, das auf einer Aussichtsplattform an der Mündung der Elbe in unmittelbarer Nähe zum Hafen steht, Anfang des Jahres einem früheren Unternehmer aus Bremen abgekauft. Der 23 Meter hohe Turm wurde so saniert und ausgebaut, dass die Denkmalstruktur erhalten blieb – etwa das Leuchtfeuer.

Das alte Leuchtfeuer des Leuchtturms blieb auch nach der Sanierung erhalten.

Ferienwohnung mit rund 60 Quadratmetern für knapp 400 Euro pro Nacht

Im Erdgeschoss können sich Schulklassen und geführte Touristengruppen nach Absprache in einer kleinen Ausstellung über die Geschichte des Leuchtturms informieren. Darüber befindet sich die Ferienwohnung mit rund 60 Quadratmetern: Badezimmer in der ersten Etage, Wohnzimmer in der zweiten Etage, einer Teeküche in der dritten Etage und einem Doppelbett ganz oben. Zwei Feriengäste können dort für knapp 400 Euro pro Nacht mit Blick auf das Meer ihren Urlaub verbringen.

Auch im historischen Wasserturm in Cuxhaven sollen in Zukunft Urlauber übernachten können. Ein Schweizer Ehepaar baut den 48 Meter hohen Turm aus dem Jahr 1897 derzeit zu einem Café und drei Ferienwohnungen um. Die Eröffnung musste zuletzt immer wieder verschoben werden. Gründe dafür gibt es viele – etwa Denkmal- und Brandschutzauflagen, die Pandemie, Kostenexplosionen, Energiepreise, Handwerkermangel oder Lieferschwierigkeiten. (dpa/mp)