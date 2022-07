Kind (6) nach Wohnungsbrand gestorben – Geschwister und Vater noch in Lebensgefahr

Im Haus einer siebenköpfigen Familie in Hameln bricht ein Feuer aus. Für ein Kind kommt jede Hilfe zu spät. Der Vater und zwei weitere Kinder kämpfen im Krankenhaus um ihr Leben.

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hameln ist ein sechsjähriges Kind ums Leben gekommen. Der 27 Jahre alte Vater und zwei weitere Kinder der siebenköpfigen Familie schweben in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

Die 23-jährige Mutter und die beiden anderen Kinder werden ihm zufolge auch in Krankenhäusern behandelt. Das Feuer war am Samstagmittag aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Brandexperten sollen zum Wochenbeginn ihre Arbeit aufnehmen.

Hameln: Kind stirbt bei Wohnungsbrand

Bereits auf der Anfahrt hätten die Feuerwehrleute massiven Rauch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aufsteigen sehen, sagte der Einsatzleiter am Samstag. Einige Bewohner hätten am Fenster gestanden, worauf Ersthelfer mit einer Leiter versuchten, sie aus dem Haus zu retten. Die Bewohner des Hauses nahe der Innenstadt von Hameln wurden teils mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Haus gebracht. Die Erwachsenen reichten nach Angaben der Einsatzkräfte einige Kinder vom Balkon und aus einem Fenster aus dem Haus.

Die Kinder sind laut Polizei zwischen knapp einem Jahr und sechs Jahren alt gewesen. Das älteste Kind erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Fünf Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten in Kliniken zu fliegen. Sie haben nach Angaben des Einsatzleiters vom Samstag Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen erlitten. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses waren nach Polizeiangaben von dem Brand nicht betroffen. Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. Die Löscharbeiten wurden am Samstagnachmittag beendet.

Auch in Rotenburg (Wümme) und in Wolfsburg wurden am Wochenende Häuserbrände gemeldet. In Rotenburg konnte die Feuerwehr am Samstagnachmittag das Übergreifen der Flammen von einem Holzschuppen auf ein angrenzendes Einfamilienhaus nicht verhindern. Ein Anwohner zog sich leichte Brandverletzung zu. Der Sachschaden wurde auf 150.000 Euro geschätzt.

In Wolfsburg brannte am Samstag aus bisher ungeklärter Ursache eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Wohnung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr bewohnbar. Dort wurden keine Personen verletzt. (vd/dpa)