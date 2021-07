Ein schlimmer Unfall hat sich am Mittwochabend auf der Autobahn 1 im Landkreis Harburg ereignet. Hier verlor ein 20-Jähriger die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich mehrfach. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Der Autofahrer wurde bei dem Crash schwerst verletzt und schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 21.15 Uhr war der 20-Jährige zusammen mit einem Beifahrer (23) auf der A1 zwischen Heidenau und Hollenstedt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Peugeot verlor und in die Mittelleitplanke krachte. Danach überschlug sich der Wagen und wurde über alle drei Fahrbahnen in den rechten Seitenstreifen katapultiert.

Schwerer Unfall auf A1 bei Hamburg: Fahrer in Lebensgefahr

Die Besatzung eines Streifenwagens der Autobahnpolizei, die zufällig hinter dem Peugeot fuhr, setzte sofort einen Notruf ab. Mehrere Löschfahrzeuge, Rettungswagen und ein Notarzt rückten an. Noch vor Eintreffen der Retter befreiten die Polizisten die Insassen aus dem Wrack. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen danach in eine Klinik. Bei dem 20-Jährigen besteht Lebensgefahr.

Das könnte Sie auch interessieren: Heftiger Unfall bei Hamburg – LKW kracht in Absperrfahrzeug

Die durch den Unfall bedingte Vollsperrung der A1 führte zum kilometerlangen Stau. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Unfallursache zu klären.