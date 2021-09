In Stade (Landkreis Stade) ist ein Mann am Donnerstagnachmittag in die Elbe gestürzt. Zeugen hatten bemerkt, wie er unterging und nicht mehr auftauchte. Wasserschutzpolizei, DLRG und Feuerwehr suchten stundenlang nach dem Mann. Am Ende konnten sie ihn nur noch tot bergen.

Der Sturz ereignete sich gegen 15 Uhr im Bereich der Kaimauer des Anlegers Stadersand auf Höhe der Einmündung zum Fluss Schwinge in die Elbe. Dies bestätigte die Polizei gegenüber der MOPO. Wie es zu dem Vorfall kam, ist derzeit noch unklar.

Mann stürzt in Elbe: Großangelegte Suchaktion

Ein Zeuge sei hinterher gesprungen, habe aufgrund der starken Strömung aber umkehren müssen. Ein Großaufgebot der Wasserschutzpolizei, des DLRG und der Feuerwehr hatten den Mann gesucht.

Das könnte Sie auch interessieren: Drama an Badesee im Norden: Junge (8) ertrunken

Mehrere Boote mit Sonar, sowie Taucherstaffeln und Rettungshelikopter waren im Einsatz. Gegen 18.15 Uhr fanden Taucher den leblosen Körper des Mannes unter Wasser. Seine Identität ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.