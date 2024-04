Nach Mord in Stade: Polizei sucht wichtige Zeugen

Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen in Stade zwischen Mitgliedern zweier Großfamilien am 22. März dieses Jahres sucht die Polizei dringend nach wichtigen Zeugen. Bei dem Vorfall wurde ein Mann durch Messerstiche getötet, die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 22. März dieses Jahres spielte sich an der Straße beim Salztor eine Szene brutaler Gewalt ab. Mehrere Männer waren in heftige Prügeleien verwickelt, bei denen auch die Scheiben von Geschäften zu Bruch gingen. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen durch Messerstiche und verstarb kurz darauf im Krankenhaus.

Restaurant-Gäste und Grill-Besucher als Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun dringend um Hinweise von Zeugen, die die Auseinandersetzungen beobachtet haben. Insbesondere wird ein Mann gesucht, der zusammen mit zwei Kindern im Restaurant Klapperina anwesend war. Ebenso wird eine fünfköpfige Familie mit Kindern im Alter von etwa 7 bis 14 Jahren, die sich im Renas Grill aufhielt, als potenzielle Zeugen betrachtet.

Besonders wichtig ist die Aussage einer Frau, die die Auseinandersetzung aus einem fahrenden Auto heraus gefilmt hat. Alle Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04141) 102215 bei der Polizei zu melden.