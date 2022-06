Nach „Hurricane“-Festival: Bagger räumt Zelt mit schlafendem Mann ab

Das war knapp! Nur mit Glück ist ein Sicherheitsmann beim Aufräumen nach dem „Hurricane“-Festival in Scheeßel (Landkreis Rotenburg/Wümme) einer schlimmeren Verletzung entgangen. Der 23-Jährige wurde mitsamt einem Zelt von einem Bagger abgeräumt und in einen Müllanhänger befördert.

Nach seiner Nachtschicht, in der er beim Aufräumen nach dem „Hurricane“-Festival mithalf, hatte sich der junge Mann am Donnerstag zum Schlafen in ein Zelt auf dem Gelände gelegt. Unwissend, dass sich ein Mitarbeiter darin befand, ergriff der Fahrer mit seinem Raupenbagger das Zelt und hob es in einen Müllanhänger – mitsamt seines Insassen.

„Hurricane“-Festival: Mann im Zelt von Bagger abgeräumt

Der Mann überstand den unfreiwilligen Aufenthalt in der Baggerschaufel unverletzt, teilte die Polizei im Kreis Rotenburg am Freitag mit. Trotzdem wurden nach dem Vorfall ein Verfahren gegen den Baggerfahrer und einen weiteren Mann eingeleitet. Sie hätten nicht kontrolliert, ob das Zelt leer war.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hatte das „Hurricane“ am vergangenen Wochenende erstmals wieder stattfinden können. Fast 80.000 Menschen besuchten das Rock-Event im niedersächsischen Scheeßel. (mp/dpa)