Mutter und Sohn getötet: Sogar mit Düsenjet: Dramatische Suche nach Elfjähriger

Seit dem Geschehen wird die 11-jährige Tochter Lilli der getöteten Frau vermisst. Foto: Polizeiinspektion Heidekreis Seit dem Geschehen wird die 11-jährige Tochter Lilli der getöteten Frau vermisst. Polizeiinspektion Heidekreis Foto:

Bispingen –

Am Sonntag sind in Bispingen (Landkreis Heidekreis) die Leichen einer Frau (35) und ihres Sohnes (4) gefunden worden, der Lebensgefährte der Getöteten ist als Tatverdächtiger festgenommen worden (MOPO berichtete). Von der Tochter des Opfers fehlt weiterhin jede Spur. Um das Kind zu finden, setzte die Polizei nun Drohnen, einen Helikopter und sogar einen Düsenjet ein.

Seit dem Geschehen wird die 11-jährige Tochter Lilli der getöteten Frau vermisst. Polizeiinspektion Heidekreis Foto:

Die Leichen waren am Sonntagmittag gefunden worden. Vermisst wird seit dem Geschehen die elfjährige Tochter des Opfers. Am Sonntagnachmittag wurde im rund 20 Kilometer entfernten Schneverdingen (Heidekreis) ein dringend Tatverdächtiger festgenommen – der Lebensgefährte der Getöteten.

Das könnte Sie auch interessieren: Lebensgefährte in U-Haft: Mutter und Sohn (4) tot aufgefunden – Mädchen (11) vermisst

Der 34-Jährige befinde sich in Untersuchungshaft. Angaben zur Sache machte er nicht. Suchmaßnahmen nach dem Mädchen blieben auch in der Nacht erfolglos, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Die Polizei veröffentlichte ein Foto der Elfjährigen.

In diesem Haus sind am Sonntag die Leichen einer Mutter und ihres Sonnes entdeckt worden. -/dpa Foto:

Polizei stellte Fahrzeug des Verdächtigen fest

„Zur aktuellen Spurenlage und konkreten Ermittlungsmaßnahmen erfolgen aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine Angaben“, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montagabend.

Um das Kind zu finden, unterstützte am Montagabend ein Aufklärungsjet des Taktischen Luftwafffengeschwaders 51 „Immelmann“ die Suche und flog über ein großes Gebiet der Lüneburger Heide. Der Jet hat spezielle Kameras, die auch geringe Temperaturunterschiede im Gelände und frische Erdbewegungen entdecken.

In Zusammenhang mit der Suche nach dem Mädchen hat die Polizei dieses Auto des Verdächtigen festgestellt. Polizeiinspektion Heidekreis Foto:

Das könnte Sie auch interessieren: Zeugen greifen ein: Mann sticht am Parkhaus mit Messer auf Frau ein

Die Suche nach der Tochter dauere mit Hochdruck an. Im Zusammenhang mit dem vermissten Kind stellte die Polizei das Fahrzeug des Verdächtigen mit einem Kennzeichen aus Diepholz sicher. (dpa/lehe)